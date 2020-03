PIEMONTE -24-03-2020- "Riscontrare personalmente esigenze e criticità piemontesi". In attesa della discussione e successiva approvazione via web del bilancio regionale, in calendario per oggi martedì 24 marzo, il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni annuncia in una nota il via di una serie di appuntamenti che avranno lo scopo di testare personalmente la situazione in atto, alla luce dell'emergenza Coronavirus.

"Finita la mia quarantena - dice Preioni - stiamo organizzando con il mio staff una serie di appuntamenti sul territorio che inizieranno a partire da mercoledì 25 marzo. L'esigenza - spiega Preioni - è quella di verificare le varie criticità emerse in queste drammatiche settimane. Da più parti - dice ancora Preioni - ci giungono richieste di aiuto e noi non ci sottraiamo di certo, perché oggi più che mai è fondamentale e necessaria la presenza delle istituzioni e della Regione".

In programma ci sono, al momento, gli incontri con il personale di Protezione civile, Aziende sanitarie locali, questure, prefetture e Unità di crisi. Ma è un elenco, quello che lo staff di Preioni sta componendo, che è in continuo aggiornamento. Invito tutti ad inviarmi segnalazioni a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Al lavoro, avanti tutta per il bene del Piemonte", conclude Preioni.