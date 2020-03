NOVARA_ VCO_ 29-03-2020-- Verrà presentato domani

al prefetto del Vco il protocollo previsto dal dottor Cosimo Colletta per identificare i portatori asintomatici di Covid tra i sanitari: “E' fondamentale prendersi cura di chi senza sosta sta lottando anche per noi- spiega il dottore- quando nel dettaglio dei protocolli attuali della Regione Piemonte vedo a chi sarebbe effettuato il tampone leggo di operatori sanitari che presentino sintomi da infezione di Covid-19, oppure a quegli operatori sanitari che abbiano avuto un contatto stretto con un sintomatico. La seconda categoria sono i medici di medicina generale che risultino però sintomatici. Questo non è sufficiente, se facciamo così continuiamo ad inseguire il virus, dobbiamo andare a scovare gli asintomatici tra gli operatori sanitari, per rendere sicuro il rapporto tra medico e paziente”.