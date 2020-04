CREVOLADOSSOLA - 03-04-2020 -- Dall’entrata in vigore

delle ordinanze sul Covid 19 la polizia locale di Crevoladossola ha operato circa 1000 controlli, con diverse sanzioni elevate e molte altre in sede di valutazione.

"Ciò nonostante molti cittadini sono ancora in circolazione con motivazioni non adeguate, quindi siamo costretti a rimarcare e ribadire l’appello alla rigorosa osservanza delle disposizioni, ricordiamo tra l’altro che la Regione Piemonte ha confermato di non procedere a nessun allentamento delle prescrizioni che limitano la circolazione delle persone - specifica il sindaco, Giorgio Ferroni -.

Ricordiamo che le sanzioni vanno da 400 a 3000 euro. Se le infrazioni sono compiute con un veicolo la sanzione vanno invece da 533 a 4000 euro. È nostra intenzione continuare il controllo del territorio in accorso e sinergia con le forze dell’ordine.

Aiutateci a rispettare le ordinanze nell’interesse comune".