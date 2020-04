TORINO - 04-04-2020 -- Due nuovi posti

di terapia intensiva a Verbania e a Domodossola. Costeranno oltre 131mila euro. Lo rende noto la Regione che nell’ambito dell’emergenza Covid 19, ha approvato una serie di interventi che riguardano lavori edilizi e le tecnologie e gli arredi all’interno dei presìdi ospedalieri del territorio, sulla base del Decreto legge nr 18 del 17 marzo 2020.

Il costo totale degli interventi ammonta a 3.886.910 euro, così suddivisi: 3.692.564 euro a carico dello Stato (pari al 95% della somma) e 194.346 euro a carico della Regione Piemonte (il restante 5%).

In particolare i 2 posti saranno completi delle relative tecnologie biomediche necessarie (monitor e ventilatori polmonari). In più il Castelli vedrà un intervento edilizio (costo 42mila euro) per il potenziamento della fonte di erogazione ossigeno per pazienti Covid-19 con fornitura e posa di serbatotio provvisorio di ossigeno liquido da 5000 litri con vaporizzatore e l'impiantistica occorrente.

Per le tecnologie e gli arredi, gli interventi riguardano praticamente tutte le Asr; Asl Città di Torino (presidio Giovanni Bosco), Asl To4, To5, Vercelli, Biella, VCO, CN1, Alessandria, le Aziende ospedaliere Universitarie Città della Salute di Torino, San Luigi Gonzaga di Orbassano, Maggiore della Carità di Novara, l’Aso di Alessandria, l’Aso Santa Croce e Carle di Cuneo.

Per quanto riguarda i lavori edilizi, gli interventi riguardano i Presìdi di Rivoli, Verbania, Mondovì, ospedale Sant’Andrea di Vercelli, San Luigi Gonzaga di Orbassano e Ospedale Maggiore della Carità di Novara.