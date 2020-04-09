VCO/NOVARA - 09-04-2020 -- Abi ha reso noto
l'elenco degli istituti bancari che hanno aderito all'accordo con le associazioni sindacali per le anticipazioni sociali (leggasi cassa integrazione). "Lo strumento delle anticipazioni sociali ha una valenza prioritaria per tutti quei lavoratori per i quali non è previsto l'anticipo degli ammortizzatori sociali da parte dei datori di lavoro e si vedrebbero costretti ad aspettare mesi il pagamento diretto dall'INPS", spiega il segretario organizzativo della Cisl del Piemonte Orientale Iginio Maletti.
Le banche aderenti al 9 aprile:
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8676 B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA - SOCIETA' COOPERATIVA
8982 BANCA ADRIA COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
8669 BANCA ALTO VICENTINO - CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO, PEDEMONTE E ROANA - SOCIETA' COOPERATIVA
7075 BANCA CENTRO - CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA
8509 BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO' SOCIETA' COOPERATIVA
8716 BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8324 BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
7076 BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8456 BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA-SOCIETA' COOPERATIVA
7116 BANCA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
8474 BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
3048 BANCA DEL PIEMONTE
8735 BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8811 BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
7084 BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
7056 BANCA DELL'ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8086 BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8883 BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
8439 BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
7108 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA
8575 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA
8940 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA - SOCIETA' COOPERATIVA
8869 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI - SOCIETA' COOPERATIVA
8988 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA
7078 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA
7092 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - SOCIETA' COOPERATIVA
7017 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO E PRIVERNATE - SOCIETA' COOPERATIVA
8700 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA
8743 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO - COMUNE DI POSTA PROVINCIA DI RIETI - SOCIETA' COOPERATIVA
8462 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA
8365 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO (PROVINCIA DI COSENZA) -
SOCIETA' COOPERATIVA
8338 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA
8344 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO)
8342 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOCIETA' COOPERATIVA
8362 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA - SOCIETA' COOPERATIVA
Banche aderenti all'Accordo Cig al 9 aprile
18374 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MILANO) - SOCIETA' COOPERATIVA
8149 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA
8381 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
8692 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' COOPERATIVA (ABBR. CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA -
SOCIETA' COOP.)
8409 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO SOCIETA' COOPERATIVA
8431 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO- SOCIETA' COOPERATIVA
8833 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA - SOCIETA' COOPERATIVA
8460 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE - SOCIETA' COOPERATIVA
8461 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SOCIETA'COOPERATIVA PER AZIONI
8487 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO - SOCIETA' COOPERATIVA
8503 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO - SOCIETA' COOPERATIVA
8553 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI - SOCIETA' COOPERATIVA
8554 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO - SOCIETA' COOPERATIVA
8607 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO CASSA RURALE E ARTIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA
7027 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONOPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA
8126 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE SOCIETA' COOPERATIVA
8679 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA - SOCIETA' COOPERATIVA
8704 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA
8705 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA
8753 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - SOCIETA' COOPERATIVA
8800 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN BIAGIO PLATANI, SOCIETA'COOPERATIVA
8810 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA
8997 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO-CALVI - SOCIETA' COOPERATIVA
8817 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TARANTO - SOCIETA' COOPERATIVA
8844 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE - SOCIETA' COOPERATIVA
8850 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA - SOCIETA' COOPERATIVA
8871 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA - SOCIETA' COOPERATIVA
8877 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - SOCIETA' COOPERATIVA
8903 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TURRIACO - SOCIETA' COOPERATIVA
8452 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA SOCIETA' COOPERATIVA
8954 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO - SOCIETA' COOPERATIVA
8794 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI SOCIETA' COOPERATIVA
8958 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MUTUO SOCCORSO DI GANGI - SOCIETA' COOPERATIVA
8975 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE DI MUSSOMELI - SOCIETA' COOPERATIVA
8979 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA - SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI
8968 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA DI ATESSA
8587 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - SOCIETA' COOPERATIVA
5142 BANCA DI CREDITO POPOLARE, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
8549 BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - SOCIETA' COOPERATIVA
5080 BANCA DI IMOLA S.P.A.
Banche aderenti all'Accordo Cig al 9 aprile
25156 BANCA DI PIACENZA
8769 BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8715 BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8931 BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
7090 BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
3062 BANCA MEDIOLANUM
1030 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
8784 BANCA MONTE PRUNO - CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO- SOCIETA' COOPERATIVA
1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.)
3332 BANCA PASSADORE & C. S.P.A.
5856 BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI (IN TEDESCO SUDTIROLER VOLKSBANK A.G.)
5296 BANCA POPOLARE DI FONDI - SOCIETA' COOPERATIVA
5232 BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
5696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
5018 BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE)
5262 BANCA POPOLARE PUGLIESE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
5792 BANCA POPOLARE VALCONCA - SOCIETA' PER AZIONI
8904 BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8969 BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8807 BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP.
3268 BANCA SELLA - S.P.A.
8985 BANCA SICANA - CREDITO COOPERATIVO DI SOMMATINO
COOPERATIVA
, SERRADIFALCO E SAMBUCA DI SICILIA - SOCIETA'
8489 BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA
5116 BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA)
8631 BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA
5034 BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI
3440 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI
3242 BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCO DI LUCCA S.P.A.)
1015 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
8491 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO
8597 BCC BASILICATA - CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI - SOCIETA' COOPERATIVA
8530 BCC DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE S.C.
8472 BCC FELSINEA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL1902 - SOCIETA' COOPERATIVA
8382 BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) - SOCIETA' COOPERATIVA
5387 BPER BANCA S.P.A.
3599 CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANOSOCIETA' PER AZIONI (IN SIGLA CASSA CENTRALE BANCA)
6045 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG
6095 CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.
6150 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIFERMO S.P.A.)
6170 CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A.
Banche aderenti all'Accordo Cig al 9 aprile
36295 CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.
6370 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.
8304 CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA'
COOPERATIVA
8340 CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
8226 CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA SOCIETA' COOPERATIVA
8024 CASSA RURALE ADAMELLO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8305 CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8178 CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8016 CASSA RURALE ALTO GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8026 CASSA RURALE DI LEDRO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8210 CASSA RURALE DI ROVERETO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8140 CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO - BANCA DICREDITO COOPERATIVO - SOCIET├Ç COOPERATIVA
8399 CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8738 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8386 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
8393 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8397 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (BOVES-CUNEO) - SOCIETA' COOPERATIVA
8430 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8469 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8770 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA) CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8910 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VESTENANOVA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8078 CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8200 CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8187 CASSA RURALE RENON SOCIETA' COOPERATIVA
8139 CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8184 CASSA RURALE VAL DI FIEMME - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8282 CASSA RURALE VAL DI NON - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8163 CASSA RURALE VAL DI SOLE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8011 CASSA RURALE VALLAGARINA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8102 CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8590 CENTROVENETO BASSANO BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
8511 CORTINABANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIET├Ç COOPERATIVA
5336 CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.
6230 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
8622 SOCIETA' COOPERATIVA
CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ABBREVIATO CASSA RURALE FVG) -
8717 CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO SOCIETA' COOPERATIVA
8258 CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA - SOCIETA' COOPERATIVA
7062 CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA
8457 CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA - SOCIETA' COOPERATIVA
3032 CREDITO EMILIANO (in forma abbreviata CREDEM)
Banche aderenti all'Accordo Cig al 9 aprile
47080 CREDITO ETNEO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
5216 CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' PER AZIONI
3104 DEUTSCHE BANK S.P.A.
8805 FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
6175 GRUPPO BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA(IN FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.)
8000 ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO (IN FORMA ABBREVIATA: ICCREA BANCA S.P.A.)
3403 IMPREBANCA S.P.A.
3069 INTESA SANPAOLO S.P.A.
6270 LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
8637 PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA
8852 ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA EST E SALA DI CESENATICO S.C.
8986 ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP
3273 SOLUTION BANK
8851 TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA C.C. - SOCIETA' COOPERATIVA
2008 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
3111 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA UBI BANCA)
8003 VIVAL BANCA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME, BIENTINA E S. PIETRO IN VINCIO S.C.
8928 ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETA' COOP