STRESA – 16-04-2020 - Il Distretto Turistico

dei Laghi promuove e sostiene sui suoi canali di comunicazione le manifestazioni virtuali, online, digitali che intrattengono l'utente su tematiche culturali, sportive, letterarie, artistiche, musicali nel rispetto della quarantena e del motto #iorestoacasa.

“Devo constatare con sincera ammirazione e piacere – afferma il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Oreste Pastore – che il nostro territorio non si è mai fermato e non ha nessuna voglia di farlo. A conferma di ciò, gli innumerevoli eventi che, nonostante la cancellazione fisica, hanno semplicemente spostato la loro location nell’ambiente virtuale del web, che mai come in questo periodo è affollato di navigatori, sostenitori e utenti che hanno accolto con grande entusiasmo la possibilità di essere intrattenuti con manifestazioni che abbracciano interessi di vario tipo, dalla musica, alla cultura, alla letteratura, alla fotografia, alla solidarietà fino addirittura allo sport “virtuale”



Il Distretto Turistico dei Laghi è quindi a disposizione di tutti gli organizzatori, i Comuni e gli Uffici Turistici per la promozione delle iniziative online di carattere culturale/turistico, invitando a segnalare per tempo l’evento o l’appuntamento o il progetto a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . I canali che il Distretto Turistico dei Laghi metterà a disposizione gratuita sono il sito istituzionale www.distrettolaghi.it (che conta circa 200 mila visualizzazioni medie mensili), la Pagina Facebook @distrettolaghi (che con oltre 90.000 followers è la pagina di informazione turistica ufficiale più seguita del Piemonte) e la Pagina Instagram @lagomaggiore_turismo, nata recentemente ma che sta raccogliendo ottimi consensi e apprezzamenti in continua crescita da oltre 3.600 followers di tutto il mondo. Ad oggi sono state pubblicate oltre 70 immagini che hanno ottenuto in poco più di un mese un successo incredibile e sono state diffuse e condivise veramente da molti: oltre 8.300 interazioni e oltre 291 mila visualizzazioni solo sulla pagina Facebook (circa 4.200 visualizzazioni per ogni immagine) e oltre 75.000 visualizzazioni tra followers e ricerche tramite hashtag sulla pagina Instagram (circa 1.000 visualizzazioni per ogni immagine).