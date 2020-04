VCO-NOVARA- 19-04-2020--Si sblocca la situazione nel Piemonte occidentale colpito da una grave siccità, come cispiega Luca sergio da meteolivevco.it ci sarà un repentino calo delle temperature nelle prossime ore: “Negli ultimi 3 mesi- si spiega- a Torino sono caduti circa 22/25 mm di precipitazioni, tutti nel mese di marzo, gennaio e febbraio completamente asciutti cosi come le prime due decadi di aprile. Una situazione di grave siccità che andrà in parte colmata, secondo le ultime emissioni modellistiche, nella giornata di lunedì 20 aprile.

Torneranno le piogge, anche se non saranno abbondanti colpiranno da nord a sud la fascia Tirreniche e la dorsale Appenninica, il nord ovest con Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale. Più ai margini della perturbazione alta Ossola e Valle d’Aosta. Neve sulle Alpi oltre i 2400/2500 metri, più in basso sulle Alpi occidentali di qualche centinaio di metri.

Marcato il calo delle temperature sul Verbano Cusio Ossola, tra il giorno 20 e il giorno 22 aprile si registreranno circa 8°C in meno. Passata le perturbazione, entro la mattina di martedì 21, le temperature si manterranno nella norma per tutta la settimana. Le zone maggiormente interessate dalle precipitazioni saranno i laghi”.

PER SAPERNE DI PIU':

Nessun Iframes

PER LE PREVISIONI SIMULTANEE DAI PRINCIPALI SITI: