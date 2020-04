ROMA-19-04-2020- “Noi al lavoro per le famiglie,

i territori e le imprese italiane, loro per salvaguardare poltrone e clientelismi vari. Così non va: ferma condanna verso questo atteggiamento da parte della maggioranza”. All’indomani dell’emendamento presentato alla Camera dal Pd per rimettere in discussione quanto accaduto nell’ultimo anno e mezzo sul fronte delle concessioni idroelettriche che erano in procinto di passare dal Demanio alle Regioni, il senatore della Lega Enrico Montani interviene per puntare il dito contro un atteggiamento che ritiene sbagliato:

“La questione delle dighe e delle 67 concessioni idroelettriche torna sotto i riflettori per colpa del Pd - dice Montani - quando invece era incanalata in una giusta direzione. Concedere la gestione del settore alle Regioni, liberando così lo Stato cui storicamente erano in capo, avrebbe significato portare milioni di euro ai territori, soldi in grado di far ripartire l’economia risollevando le casse di molti Enti, tra cui anche quello del Vco, che sono in grave difficoltà. Oltre tutto si sarebbe trattato di un’operazione dalle ricadute ambientali positive, verso quella che a tutti gli effetti sarebbe stata considerata la prima forma di autonomia regionale in ambito energetico e di sviluppo di energia rinnovabile. L’emergenza sanitaria e sociale in atto - continua Montani - non può né deve diventare la scusa per mettere in discussione le proposte dei nostri amministratori in favore degli italiani. Anche in questa occasione, così come per il “Cura Italia”, la maggioranza di governo sta dimostrando di voler guardare solo ai propri interessi e non a quelli del popolo. Un atteggiamento che condanniamo con fermezza, quello di tagliarci fuori dalle decisioni cruciali e, soprattutto, che non aiuta il nostro Paese a ripartire. La Lega Salvini sta dalla parte della gente - conclude Montani - mentre il Pd e gli altri suoi alleati sembrano fare nuovamente l’interesse delle grandi aziende, in questo caso quelle produttrici di energia elettrica”.