DOMODOSSOLA - 21-04-2020- Non poteva passare inosservata

la deliberazione n 239 del 25 marzo dell’azienda sanitaria locale Vco avente come oggetto il programma di investimenti in conto capitale in edilizia ed attrezzature sanitarie. Si tratta degli interventi che la direzione generale intende effettuare nel triennio 2020 - 2022. Questa delibera ogni anno, dal 2011, viene ripetuta, è in pratica un piano di spesa e previsione in cui si mettono dentro tutti i progetti per la sanità del territorio, un programma che, stante la situazione, l' Asl chiede al Piemonte. In fondo questo dimostra che il progetto dell'ospedale di Ornavasso è stato definitivamente accantonato, perche altrimenti la delibera sarebbe stata diversa. la delibera è stata fatta inizilamente nel 2011, quando, nell'incertezza di come si sarebbe risolta la sanità provinciale, si coninuavano comunque a chiedere risorse per gli ospedali esistenti.

Ma vediamo nel dettaglio cosa intende realizzare l’Asl Vco per i nostri presidi e strutture sanitarie.

Per il 2020 sono quattro gli interventi programmati per un totale di € 21937200 e riguardano tutta la zona del Verbano. Per il II lotto rifacimento degenze e torre operatorie 1 e 2 ala del P.O: di verbania sono in programma € 16.637.200 che prevedono l’umaninizzazione e la messa a norma di sicurezza secondo le indicazioni dei VVFF.

Altri 4 milioni per le opere di ristrutturazione del distretto sanitario S. Anna, 650 mila euro per la ristrutturazione dell’ex reparto di rianimazione e UTIC per nuovi ambulatori al 3 piano della piastra/torre dei servizi al castelli e altri 650 mila euro per nuovi ambulatori e servizio gastroscopia sempre al 2 piano.

Il 2021, invece, prevedono investimenti per 25.104.000 in cinque interventi. Di questi ben 1quattro per il San Biagio di Domodossola che riguardano acquisto e sostituzione di apparecchiature ad arco mobile per 250 mila euro, 610 mila euro per adeguamento tecnologico per gli studi di angio-TC coronarica, 2 milioni per la ristrutturazione del vecchio copro ad h del san Biagio e 22 milioni per la demolizione dei vecchi fabbricati e realizzazione di nuovi edifici per il prolungamento nuovo ala di degenze concentrando in un unico edificio di 4 piani fuori la terra tutte le degenze ed attività degli utenti. Infine 244 mila euro per il castelli per adeguamento tecnologico del gruppo radiologico.

Per il 2022 tre interventi per un totale di € 1.615.000. Di questi euro 1.200.000 per la ristrutturazione e rimessa a norma del distretto sanitario di Stresa ed il resto per attrezzature al san Biagio.

Gli interventi, deliberati dall’ASL dovranno però trovare copertura finanziaria da parte della Regione.