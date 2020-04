TORINO – 24-04-2020 - “Desidero augurare

buon lavoro al professor Paolo Vineis che ha accettato di mettere la propria professionalità al servizio del Piemonte dove è cresciuto e dove ha lavorato fino a 15 anni fa. Abbiamo bisogno della sua esperienza e delle sue capacità per uscire dalla grave emergenza sanitaria del Covid-19” afferma il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti.

“Ho apprezzato – conclude Ravetti – la scelta del professore di dare una mano a prescindere da ogni colore politico ma perché lo considera un dovere civico. Sono convinto che la sua esperienza potrà essere molto importante per la nostra sanità e per affrontare la Fase 2 che rappresenterà una sfida delicata per il Piemonte”.