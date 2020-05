DOMODOSSOLA- 01-05-2020--Da lunedì riaprirà il

Centro di Raccolta Rifiuti di regione Nosere, l'assessore Daniele Folino ha emesso uan serie di disposizioni cui attenersi:

Emergenza COVID-19. Protocollo per l’ingresso e lo scarico dei rifiuti presso i centri di raccolta rifiuti

Richiamati il Decreto della Regione Piemonte n. 43 del 13/04/2020 e il D.P.C.M. del 10/04/2020, in riferimento al D.P.C.M. del 26/04/2020 al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-19 e a tutela del personale addetto alla gestione del centro, si comunica quanto segue:

E’ assolutamente vietato l’accesso a persone con febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (febbre, tosse, difficoltà respiratorie). Il personale addetto effettuerà la misurazione della temperatura corporea;

E’ consentito l’accesso al CdR SOLO all’utente munito di “CARTA DEI RIFIUTI” o documento di identità valido che testimoni l’effettivo diritto di accesso al CDR;

E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E DEI GUANTI MONOUSO per accedere al CDR e DURANTE TUTTA LA PERMANENZA presso il centro di raccolta;

E’ CONSENTITO L’ACCESSO AL CdR A UN SOLO MEZZO ALLA VOLTA. Dovendo evitare affollamenti, il personale addetto è autorizzato a limitare l’accesso al centro, utilizzando la sbarra o il cancello di ingresso. Gli utenti in attesa sono pertanto pregati di aspettare pazientemente il proprio turno, attendendo il benestare dell’addetto al centro, senza scendere dal proprio mezzo;

Scaricare autonomamente il rifiuto, rimuovendo sacchi e imballaggi utilizzati per il trasporto;

Completato lo scarico procedere verso l’uscita, limitando il più possibile il tempo di permanenza all’interno del CDR;

In caso di discesa dal mezzo, mantenersi comunque sempre a una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone;

La piattaforma garantirà esclusivamente gli orari consueti di apertura, pertanto NON sarà consentito l’accesso oltre l’orario di chiusura. Eventuali mezzi già presenti in coda fuori dal CDR saranno invitati a rientrare presso i propri domicili e a tornare il giorno successivo;

E’ assolutamente vietato abbandonare i rifiuti fuori dal cancello;

fatto salvo che l’apertura del centro di raccolta non costituisce di per sé autorizzazione a circolare sulla pubblica via, circostanza che resta a discrezione degli utenti stanti i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e le sanzioni attualmente in vigore per spostamenti non giustificati da situazioni di necessità o di assoluta urgenza.

Si ringrazia per la collaborazione