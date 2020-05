PIEMONTE- 13-05-2020--Coronavirus: stasera il Governo

ha approvato il nuovo Decreto-Legge per le misure economiche e sociali, eccolo commentato dall’avvocato Carlo Crapanzano:

Il governo ha dichiarato di aver messo in campo ben 55 miliardi per la ripresa. Quali i settori coinvolti?

Il Decreto-Legge in corso di pubblicazione sarebbe formato da ben 250 articoli (ci riserviamo di leggerlo con attenzione) e che riguardano tutti i settori economici, dalle imprese alle famiglie, alla scuola.

E’ stato introdotto il reddito di emergenza?

Il reddito di emergenza è concesso per due mesi alle famiglie con un reddito ISEE non superiore a 15 mila euro annui e va da 400 euro a 800 euro di contributo per ognuno dei due mesi.

Per la cassa integrazione?

La cassa integrazione è stata prorogata e verranno assicurate procedure più veloci per il pagamento.

Lavoratori autonomi e partite iva?

Chi ha già avuto i 600 euro di contributo riceverà subito l’ulteriore contributo, per gli altri ci sarà da attendere ancora un po’.

A livello fiscale cosa è previsto?

La prima rata IMU non verrà pagata e non verrà pagata neanche la Tosap per l’occupazione di suolo pubblico dei bar e dei ristoranti. Ci sarebbe il taglio di 4 miliardi di tasse, ma vedremo in che settori.

Per gli affitti commerciali?

Lo Stato dovrebbe intervenire pagando il 60% dell’ammontare degli affitti commerciali.

Per i bambini e per l’infanzia?

Verranno erogati fino a 1200 euro per baby sitter o per i centri estivi o per i centri per l’infanzia. I congedi parentali saranno ampliati fino a 30 giorni.

Incentivi per l’edilizia?

Ci sarà un bonus del 110% per l’adeguamento alle misure antisismiche e per gli interventi energetici della casa.

Ci sono novità in campo sanitario?

Per la sanità sono stati finanziati 30 miliardi: 5179 posti di terapia intensiva sono stati ampliati a a 11109 posti e verrà assunto nuovo personale sanitario.

La scuola ormai riaprirà a settembre?

Sì ed era già stato confermato. Vengono investiti 1 miliardo e 450 milioni per la digitalizzazione. Ci saranno 16 mila nuove assunzioni di insegnanti con un massimo di 78 mila nuove assunzioni in ruolo. Nel campo dell’istruzione e della ricerca, vi sarà l’assunzione di 4 mila nuovi ricercatori dell’università.

Il Turismo, soprattutto nella nostra zona, ha avuto gravi conseguenze

Per il turismo è previsto un bonus di 500 euro per le famiglie con un reddito fino a 40 mila euro.

Le piccole imprese avranno incentivi?

Sarebbe previsto un incentivo a fondo perduto, con un minimo di 2 mila euro per le imprese fino a 5 milioni di fatturato annuo. La pubblica amministrazione inoltre pagherà i suoi debiti nei confronti delle imprese (finanziati circa 2 miliardi).

In campo agricolo vi sarà la regolarizzazione degli immigrati?

Per l’agricoltura ci sono incentivi per il comparto florovivaistico e la filiera del vino. Vengono regolarizzati molti immigrati per l’emersione dei rapporti di lavoro. Sono esclusi gli immigrati già condannati per il reato immigrazione clandestina o per tratta degli schiavi. Non è ben chiaro quante centinaia di migliaia di immigrati verranno regolarizzati. Di fatto, è una sanatoria per chi non è in regola sul territorio nazionale.