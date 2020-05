VCO – 14-05-2020 - Terzo step

del "Bonus Piemonte" con altri 15 milioni di euro per sostenere le imprese piemontesi colpite dal lockdown, tra queste anche le agenzie di viaggio che nei giorni scorsi attraverso i mass media ed una lettera avevano lanciato il loro grido d'allarme per una ripresa tutta in salita. "Un plauso al Governo Cirio per il sostegno all'importante settore che comprende agenzie viaggio e tour operator, professionisti impegnati per altro in queste settimane emergenziali nell'assistenza ai loro clienti, magari bloccati all'estero" dichiara l'onorevole azzurra Mirella Cristina. "Sono per altro una risorsa preziosa in particolare per il territorio del Verbano Cusio Ossola, tra i principali bacini turistici piemontesi" continua e aggiunge: "Stiamo lavorando anche a livello romano. Forza Italia sta raccogliendo le istanze pure di questo comparto per proporre eventuali emendamenti al Decreto Rilancio, quando avremo la formulazione definitiva del documento da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Al momento – conclude la deputata di Forza Italia - la bozza prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per il sostegno di agenzie viaggio e tour operator in seguito all'emergenza Coronavirus".