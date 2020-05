NOVARA - 17-05-2020 --“Accogliamo con favore

le indicazioni della Regione Piemonte, del presidente Cirio e dell’assessore Poggio, giunte insieme alla notizia della firma da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella del decreto legge : confermiamo che la riapertura, seppur con stretta adesione alle norme di sicurezza previste dai protocolli, accoglie le istanze di Confartigianato per una ripartenza il prima possibile e in totale sicurezza”. Commentano Michele Giovanardi e Amleto Impaloni presidente e direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.



Queste le indicazioni di oggi, dalla Regione Piemonte:

* da lunedì 18 maggio tutti i negozi al dettaglio, i saloni per parrucchieri, i centri estetici, gli studi di tatuaggio e piercing, i servizi per gli animali (dog sitter, pensioni e addestramento, mentre le toelettature sono già aperte), tutte le altre strutture ricettive al momento ancora chiuse.

* dal 20 maggio i mercati potranno ospitare anche i banchi extralimentari (si possono così applicare le procedure di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza);

* tra il 23 e il 25 maggio potranno riaprire anche bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti (la data precisa verrà definita in in raccordo con quanto previsto nel nuovo decreto del Governo sulle riaperture) e resta al momento consentito il servizio di asporto.

Sempre dal 18 maggio saranno consentiti anche tutti gli sport all’aria aperta in forma individuale o in coppia con il proprio istruttore, purché sempre nel rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza.

Sul sito di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale – www.artigiani.it- è disponibile tutta la normativa aggiornata in materia di emergenza Coronavirus, comprese le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive