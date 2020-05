PIEMONTE-17-05-2020-- "Domani in tutto il Piemonte i negozi

al dettaglio potranno riaprire, ma il futuro va pensato ora con iniziative importanti, che abbiamo fortemente voluto a sostegno di due settori, commercio e artigianato, che stanno soffrendo la pandemia in maniera particolare". Alberto Preioni, Presidente Gruppo Lega Salvini Piemonte, commenta così la notizia dell’apertura della stagione dei saldi estivi a partire dal 1° agosto. “Serrata dei negozi, magazzini con merce invenduta e campagne pubblicitarie annullate per l’emergenza sanitaria - dice Preioni -: i settori del commercio e dell’artigianato hanno bisogno di supporto, che i nostri assessori Tronzano e Poggio stanno articolando con vari interventi, e tra questi l’autorizzazione ad allungare la stagione estiva, posticipando i saldi al 1°agosto. Commercio e attività produttive - prosegue Preioni - necessitano di stimoli e contemporaneamente i consumatori hanno bisogno di un ritmo che sarà da reinventare nel quotidiano. L’iniziativa sposa entrambe le necessità - conclude Preioni - confermando l'attenzione dell'amministrazione regionale e della Lega in primis verso tutti i comparti e gli operatori economici piemontesi".