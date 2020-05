VCO- 19-05-2020-- "Come dopo il ‘45, abbiamo allora bisogno di sottoscrivere un nuovo patto: stavolta, però, tra le comunità territoriali, che hanno esigenze diverse e vanno tutte rispettate"

Inizia così la presentazione della Nuova Costituente, movimento politico per la democrazia, la libertà e il federalismo nato di recente in Italia grazie a un gruppo di personalità capitanate dal prof. Carlo Lottieri, veneto, docente universitario.

Anche nella nostra provincia e nata Nuova Costituente VCO: il primo sottoscrittore e stato Fabio Iacopino, già consigliere comunale a Vogogna dal 1999 al 2014 e sostenitore della democrazia diretta, del federalismo e della sovranità popolare.

"Abbiamo già diverse persone interessate. Mi auguro che l'Ossola, che con l'UOPA aveva manifestato già 40 anni fa il proprio spirito autonomista, aderisca a questa iniziativa promossa da Lottieri, in quanto tesa a valorizzare le autonomie locali. E tempo di un nuovo assetto istituzionale che metta finalmente al centro le persone, cosa che in Italia non e mai avvenuta concretamente. Invito a leggere e sottoscrivere il manifesto sul sito www.nuovacostituente.org"

Anche a livello provinciale sono attivi una pagina Facebook "Nuova Costituente VCO" e un indirizzo email