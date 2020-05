NOVARA- VCO-19-05-2020-- Non perdetevi alle ore 10,30

"Portavoce per il turismo", il confronto in diretta sulle nostre pagine Facebook che vedrà come protagonista il presidente del Piemonte Alberto Cirio. Appuntamento alle 10,30 in diretta, moderati da Marianna Morandi, parteciperanno con le loro domande Vitaliano Borromeo, Antonio Zacchera, Valerio Cattaneo, Massimo Sartoretti, Antonio Longo Dorni, Andrea malagoni, Valerio Beltrami e Cinzia Ferro.