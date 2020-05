DOMODOSSOLA - 26-05-2020--Qualche minuto di coda inevitabile, soprattutto davanti al sagrato della Cappuccina, per il ritiro delle mascherine fornite dalla Regione Piemonte alla cittadinanza per le giornate di martedì 26 e mercoledì 27 maggio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. I cittadini sono invitati a recarsi presso i punti di distribuzione una solo persona per ogni nucleo familiare, il proprio punto di distribuzione è individuabile tramite il numero di seggio indicato sulla propria tessera elettore: Porticato Teatro Galletti per i seggi n° 5, 6, 7, 8, 19 e 20 Porticato Chiesa Madonna della Neve peri Seggi n° 1, 2, 3, 4 e 15 Porticato Chiesa della Cappuccina per i Seggi n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 Controllano e aiutano le persone, evitando gli assembramenti, gli AIB e protezione civile alla madonna della Neve, gli Alpini sotto i portici del galletti e i carabinieri in congedo alla Cappuccina