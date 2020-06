VCO – 01-06-2020 - Il turismo entra

finalmente nella fase 2 più attesa, quella che sancisce il via libera degli spostamenti tra Regioni e, a breve, una riapertura definitiva dei confini nazionali. Parte così la campagna social #apertiinsicurezza, promossa dal Distretto Turistico dei Laghi.

“#apertiinsicurezza vuole essere più cose – si legge in un comunicato del Distretto - un richiamo al turismo di prossimità che da sempre privilegia il nostro territorio per weekend brevi o gite di giornata, un richiamo al turismo italiano che potrebbe avere l’occasione unica di riscoprire le bellezze del nostro incantato angolo di Piemonte e che contribuisce certamente a rendere il nostro Bel Paese la meta più richiesta al mondo e infine un richiamo alle nostre presenze turistiche più affezionate, il turismo straniero, che anche per l’anno 2019 ha contribuito a rappresentare il quasi 79% della totalità di turisti in visita ai nostri bellissimi laghi Maggiore, d’Orta, di Mergozzo e alle verdi valli ossolane. Il tutto richiamato da un motto comune, le aperture, in tutta sicurezza, delle nostre eccellenze turistiche, forti della possibilità di poter essere “vissute” e “apprezzate” quasi esclusivamente all’aria aperta: le nostre isole, i giardini, le ville, la navigazione sui laghi, le passeggiate in montagna tra itinerari ed enogastronomia locale lacustre e di montagna. Le mete, le idee, le proposte, i paesaggi sono davvero innumerevoli, a volte sconosciuti dagli stessi residenti per l’elevato numero di possibilità e di scelta”.

«Entriamo anche noi nella seconda fase, quella della nostra campagna social, con uno sguardo ottimista a queste riaperture, lasciandoci consapevolmente alle spalle questi mesi che, a causa di questa drammatica emergenza sanitaria, hanno segnato tragicamente il turismo del nostro territorio e di tutto il turismo mondiale – spiega il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Oreste Pastore - A piccoli passi e con i dovuti e attesi aiuti siamo sicuri che il nostro territorio, i nostri operatori e le nostre eccellenze sapranno giocarsi un ruolo predominante in questa situazione. Molti di loro sono stati pronti fin da subito ad offrire con serenità e convinzione un’accoglienza in tutta sicurezza, a dimostrazione del fatto che l’anima dei nostri luoghi, vivendo, nutrendosi e crescendo di turismo da generazioni mette tra i suoi punti cardine il basilare concetto di empatia applicata al turismo, proponendo soluzioni che soddisfano la curiosità e le esigenze del visitatore.»

La campagna social della fase 1, #labellezzasalveràilmondo, è ancora attiva e visibile sui profili Facebook e Instagram del Distretto Turistico dei Laghi. Una campagna che ha ottenuto numeri incredibili di apprezzamento: ad oggi sono state pubblicate oltre 180 immagini del territorio che hanno ottenuto in quasi 3 mesi oltre 25.000 interazioni e quasi un milione di visualizzazioni solo sulla pagina Facebook (oltre 6.000 visualizzazioni per ogni immagine) e oltre 215.000 visualizzazioni tra followers e ricerche tramite hashtag sulla pagina Instagram (oltre 1.000 visualizzazioni per ogni immagine). Grazie a questi numeri la pagina Facebook del Distretto Turistico dei Laghi raggiungerà a breve la quota di “100.000 followers” oltre ad essere già – per numeri e contatti - la prima pagina social istituzionale del territorio con delega all’informazione turistica e la prima pagina social dedicata all’informazione turistica di tutto il territorio piemontese.