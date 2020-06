PREMOSELLO- 03-06-2020-- Si è spento ieri, ad 81 anni

appena compiuti, Donato Cataldo, storica figura dello sport ossolano. Professore di educazione fisica per una vita, prima al Collegio Rosmini e poi all' Einaudi, è stato un grande sportivo, impegnato in vari sport, in estate col tennis ai campi nella pineta di Santa Maria Maggiore. Conosciutissimo ed apprezzato in tutto l'ambiente motoristico, dai primi anni '80 sino ad oggi è stato il Presidente dell'Aci, forse l'unico ente rimasto con sede a Domodossola dopo l'accorpamento con la nascita del Vco.

Dai primi anni '80, e per una venticinquina di edizioni, è stato, tramite l'Automobil Club, l'organizzatore del Rally delle Valli Ossolane, corsa tra le più antiche dell'intera penisola e tra le più rinomate, lanciando per la prima volta anche il "vallino". Il funerale si svolgerà a Premosello domani alle 14,30 e il rosario sarà questa sera, in chiesa a Premosello alle ore 18. Lascia il figlio Emilio e la moglie Candina.