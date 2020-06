MAGGIORA- 06-06-2020-- Sport Club Maggiora

ha annunciato il rinvio del secondo Test Day del Campionato Italiano Rallycross, inizialmente in programma a Maggiora Offroad Arena domenica 7 giugno. Viste le avverse previsioni meteo è stato infatti deciso di posticipare la giornata di prove alla domenica successiva, ovvero domenica 14 giugno. Di conseguenza, anche il terzo Test Day è stato posticipato dal 21 al 28 giugno.



Una nuova proposta di calendario

Nella speranza che il percorso di ritorno alla normalità dopo l’emergenza COVID-19 continui senza intoppi, è intanto stata preparata una nuova proposta di calendario, che vedrebbe svolgersi il Campionato Italiano Rallycross in 5 Round



ROUND 1 | 29 agosto | MAGGIORA OFF ROAD ARENA REVERSE

ROUND 2 | 30 agosto | MAGGIORA OFF ROAD ARENA

ROUND 3 |19 e 20 settembre | WACHAURING MELK - AUSTRIA (coeff. 2)

ROUND 4 | 17 e 18 ottobre | MAGGIORA OFF ROAD ARENA (coeff. 2)

ROUND 5 | 5 e 6 dicembre | ITTIRI ARENA (coeff. 2)

Il campionato inizierebbe quindi a fine agosto per terminare a dicembre in Sardegna: questa l’attuale proposta, in attesa di ulteriori disposizioni governative e quindi di una definitiva conferma.



Raccolta fondi per la Croce Rossa – Comitato Locale di Borgomanero

Prosegue intanto la raccolta fondi lanciata da Sport Club Maggiora per sostenere la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Borgomanero, in prima fila nell’affrontare questa emergenza.

Chi volesse contribuire alla raccolta può farlo al seguente link: www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-croce-rossa-di-borgomanero