DOMODOSSOLA- 11-06-2020-- Dai vertici provinciali di Cambiamo!

arriva un ultimatum per il ripristino del Punto nascite domese: "Non abbiamo, ad oggi, motivo di non credere alle rassicurazioni della Regione Piemonte e della ASL sulla riapertura del Punto nascite a Domodossola, con l'attenuarsi della emergenza Covid-19- scrrivono sui loro profili social Carlo Crapanzano, Ermanno Savoia e Fabio Basta- ad oggi, però. Che sia chiaro: l'attes non può protrarsi oltre il dovuto. Diciamo che la fine di giugno è la data massima oltre la quale non intendiamo aspettare. In mancanza, Cambiamo! con Toti scenderà in campo per tutte le iniziative che saranno necessarie alla immediata riapertura di questo presidio e servizio nevralgico e assolutamente necessario alla comunità! Domodossola, i domesi e gli ossolani hanno pazienza, ma guai a prenderli per i fondelli.