CREVOLADOSSOLA- 24-06-2020-- Salgono i toni della dialettica

politica a Crevoladossola in vista della campagna elettorale che a settembre porterà all'elezione del nuovo sindaco- Giorgio Ferroni replica ad una richiesta della minoranza invitando a lasciare fuori le associazioni del paese dalla discussione: "Preso atto della richiesta (legittima) del consigliere Iaria per accedere all’elenco dei contributi erogati alle associazioni da parte dell’amministrazione comune di Crevoladossola ritengo doverose alcune considerazioni- spiega Ferroni-

Già cinque anni fa, guarda caso qualche settimana prima delle elezioni, il Gruppo Dalla Pozza, Iaria, Orio, all’epoca coadiuvato dall’ex consigliere Domenico Mallone, fece una grossa polemica sulle modalità di erogazione dei contributi. Anche allora la polemica si rivelò inconsistente e francamente non riesco a capire l’utilità per loro nel riproporre in maniera oltre modo perseverante le stesse tematiche polemiche. Anche recentemente il gruppo di minoranza si è reso protagonista di alcuni attacchi verso il mondo dell’associazionismo crevolese.

Ciò detto voglio invitare pubblicamente la minoranza a lasciare fuori dalla polemica preelettorale le associazioni crevolesi. Le associazioni sono una risorsa per la nostra comunità e noi rivendichiamo con orgoglio l’impegno a sostenerle, anche economicamente. Se il gruppo Iaria/Orio/Dino intende fare polemiche le faccia con il Sindaco che è pronto come sempre a prendersi le sue responsabilità.

La minoranza in cinque anni non ha fatto nessun emendamento al bilancio, non ha proposto ordini del giorno, non ha fatto proposte. Si è limitata a fare un paio di interpellanze, a discutere il ruolo delle associazioni, e a fare un esposto al prefetto sul tema del consiglio in streaming. Aspetto da sempre invano una loro opinione sul progetto della nuova scuola, della sede municipale in Villa Renzi, sulla casa della salute, sul sistema di raccolta rifiuti, sulla nuova illuminazione pubblica et.., ma su questo non si vogliono pronunciare.

Il sottoscritto è pronto al confronto sui temi e non ha problemi a rispondere alle critiche, i consiglieri Iaria e Orio mettano in campo un’idea alternativa alla nostra e noi saremo lieti di confutarla, ma non creino inutili questioni nella comunità crevolese".