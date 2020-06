ROMA-24-06-2020-- Matteo Salvini, che oggi ha ufficializzato

i responsabili dei Dipartimenti che ascolteranno e incontreranno associazioni, imprese, amministratori locali, realtà del volontariato, famiglie e categorie professionali, ha nominato oggi, mercoledì 24 giugno, Alessandro Panza, già europarlamentare, Responsabile del dipartimento nazionale Aree Montane della Lega.

"Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia accordatami e per avermi dato la possibilità di occuparmi di un tema che mi sta da sempre a cuore e per il quale ho iniziato a fare politica. Determinazione ed entusiasmo non mancheranno.” - dichiara l'europarlamentare Alessandro Panza.

“Quello che ci attende sarà un periodo importantissimo per le aree montane. Sarà un impegno che porterò avanti con dedizione e grande responsabilità, ascoltando, incontrando e confrontandomi con tutte le realtà produttive e associative della montagna italiana - prosegue Panza. Mi batterò per ridare dignità ai territori montani troppo spesso mortificati da politiche assistenziali che hanno avuto il solo scopo di deprimere ancora di più le Terre Alte. Servono politiche propositive fatte ascoltando la gente di montagna. E questo vale a livello locale nazionale ed europeo”.