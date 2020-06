VCO-27-06-2020--Alla vigilia del lancio di “50 sfumature di Parco”, l'area protetta è in edicola all'interno del numero speciale del mensile di viaggi e turismoDodici pagine ricchissime e un titolo, “I segreti del bosco”, che punta dritto al cuore di chi è in cerca di esperienze naturali: le mille sfumature del Parco Nazionale della Val Grande entrano così nelle case di tuttaItalia. La prestigiosa vetrina per l'area protetta dell'alto Piemonte è in edicola da venerdì 26 giugno sulle pagine di Dove , la più importante rivista italiana di viaggi e turismo.Con l'accurato approfondimento del giornalista Enrico Saravalle e le incantevoli fotografie di Susy Mezzanotte, l'articolo è un vero e proprio invito a scoprire gli angoli più o meno nascosti della Val Grande. E l'uscita è doppiamente importante, visto che rientra nel primo dei due numeri speciali che la redazione di Dove dedicherà questa estate alla scoperta dell'Italia."Siamo particolarmente onorati per questo articolo di grande impatto – dichiara il Presidente del Parco,Massimo Bocci – per la prima volta il Parco della Val Grande appare sulla rivista Dove e siamo certi che questa vetrina così prestigiosa sarà un importante volano per la nostra estate. Il periodo di quarantena ha risvegliato in tutti noi la voglia di natura e la Val Grande è un vero “santuario verde”, un luogo che fa bene all'anima, un luogo "selvaggio" dove la presenza e la storia dell'uomo ci parlano continuamente. Per quest'estate abbiamo confezionato un ricco programma di attività all'aria aperta. A partire da “50sfumature di Parco”, al via sabato 27 giugno, e poi ancora il ricco programma di escursioni per tutti i gusti e capacità, accompagnati dalle Guide ufficiali del Parco. La Val Grande è pronta ad accogliervi con i suoi boschi, le sue acque cristalline, i suoi silenzi. Ci piace pensare che scoprirete camminando la nostra area wilderness in maniera sostenibile – conclude Bocci – con l'attenzione e il rispetto che le nostre montagne meritano. Buona Val Grande a tutti!".L'articolo è stato anticipato, questa volta sui canali digitali e social di Dove, da un altro importante approfondimento firmato da Mari Mollica e dedicato proprio al ricco programma di “50 sfumature diParco”.