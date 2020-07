VCO- 06-07-2020--Il Partito Democratico del Vco

ritorna sulla questione sanitaria legata alla costruzione di un nuovo ospedale a Domodossola anzichè a Ornavasso: "La risposta dell’assessore alla sanità piemontese Icardi, e dei dirigenti della Lega del Verbano Cusio Ossola, il consigliere regionale Preioni e il Senatore Montani, sul tema della sanità nel Vco ancora una volta rimane generica e scritta sul “nulla”- si spiega in un comunicato a firma di Alice De Ambrogi Segretaria Provinciale Pd Vco-la loro scelta di abbandonare la strada della costruzione di un nuovo ospedale baricentrico affiancato da una forte presenza della medicina territoriale e delle Case della Salute (progetto approvato a suo tempo dalla larga maggioranza dei Sindaci del VCO) per noi è un errore.

La loro proposta di un nuovo piccolo ospedale a Domodossola, la privatizzazione di quello di Verbania senza Dea e con molti meno servizi e reparti, la mancanza di un potenziamento della medicina territoriale e delle Case della Salute (progetto respinto dalla maggioranza dei Sindaci del Vco) rimane una scelta sbagliata e ad oggi, nei fatti, solo un annuncio.

Un progetto sbagliato perché si ispira al modello lombardo, con la scelta di voler privatizzare l’ospedale Castelli di Verbania (senza Dea e senza molti servizi e reparti) e senza investire sulla medicina territoriale e di prossimità per i cittadini con le Case della Salute. Un modello, quello lombardo che, ad esempio, sull’emergenza Covid si è dimostrato non all’altezza della sfida perché penalizza la parte pubblica; proprio come vuol fare la regione Piemonte nel Vco.



Dall’altra parte il loro progetto è ancora, dopo un anno di annunci, solo tale.

Dove sono le delibere caro Assessore? Le lettere? Dove è il progetto? Dove sono i documenti da leggere e approfondire?

Una sola cosa è certa. Il progetto dell’ospedale nuovo baricentrico, come annunciato nei giorni scorsi dal nostro Deputato Enrico Borghi, aveva e ha i soldi per essere realizzato (i 60 milioni di euro stanziati dal Governo e confermati in questi giorni, quelli dell’Inail e la quota parte della Regione) e aveva già un iter avviato con le scelte urbanistiche compiute dal comune di Ornavasso.

Il tema rimane sempre quello: la proposta del centro destra guarda alla privatizzazione dei servizi e rischia di rendere ancor di più marginale la qualità dei servizi ospedalieri nel Vco”.