NOVARA - 09-07-2020 -- Buone notizie

per quanto riguarda i lavori sulla A26 in Ossola e sul Vergante. Secondo quanto comunicato in una nota dal senatore di Fratelli d'Italia, Gaetano Nastri, vicecoordinatore vicario regionale del partito in Piemonte, dopo il 10 luglio la viabilità tornerà alla normalità. "Il prossimo 10 luglio saranno ultimati i lavorisul tratto A26 Genova-GravelloneaToce in Ossola e sul Vergante consentendo il ripristino della normale circolazione. A darne comunicazione è direttamente Autostrade per l'Italia, che ha risposto alla mia richiesta di chiarimenti per sapere quando sarà possibile ripristinare la normalità, considerando che i disagi che da giorni si stanno riscontrando sul quel tratto penalizzano fortemente tanto la popolazione quanto le attività commerciali e turistiche. Inoltre, Autostrade precisa che le problematiche di viabilità nel tratto citato sono dovute ai lavori attualmente presenti nella Galleria Campiglia sud che a seguito di ispezione è stata sottoposta a necessari e indifferibili interventi di ripristino. E che appunto questo venerdì i lavori saranno ultimati. Infine, dopo il periodo estivo le attività di manutenzione della galleria proseguiranno con cantieri nella fascia notturna settimanale. Ringrazio Autostrade per l'Italia per la sollecita risposta che dà speranza a tantissimi cittadini e lavoratori di poter tornare in tempi rapidi alla normalità".

Sulla situazione interviene anche il consigliere provinciale di Novara delegato al Turismo e Marketing territoriale, Ivan De Grandis: “Accolgo positivamente la risoluzione del problema dei lavori sulla A26 e delle gravi ripercussioni sul turismo della zona dei nostri laghi che oggi ho personalmente evidenziato con una lettera al Ministro dei Trasporti, all’assessorato regionale ai Trasporti e ad Anas. Voglio ringraziare il Senatore di Fratelli d’Italia Gaetano Nastri per il suo immediato interessamento a seguito della mia segnalazione. Proprio grazie al suo intervento sono arrivate, già in giornata, direttamente da parte di Autostrade per l’Italia, le rassicurazioni che gli interventi saranno conclusi entro il 10 luglio, in modo che il traffico bloccato non sia più un deterrente per coloro che desiderano visitare la nostra zona, con beneficio di operatori, commercianti e artigiani che hanno scommesso sui mesi estivi per potersi risollevare dopo il lockdown. Una notizia estremamente importante e di buon auspicio per l’economia del nostro amato territorio, nella quale il turismo e il suo indotto giocano un ruolo decisivo.”