BIELLA 12-07-2020 Va al varesino Andrea Crugnola

e al veneto Pietro Ometto su Citroen Ce R5 la vittoria della nuova edizione del Rally Lana disputato tra sabatoe domenica sulle strade biellesi. Prima manifestazione motoristica senza pubblico, come da disposizione per il Coronavirus. Ma qualcuno un po' in disparte si è messo a bordo strada ad ammirare i passaggi delle varie auto in transito. Certamente senza creare assembramenti come negli anni scorsi. Fino a sabato c'erano in gara anche i fratelli Ivan e Marina Carmellino, primi nella speciale del Tracciolino e a lungo secondi nella classifica generale. Oggi però nella speciale di Curino Carmellino è uscito dai giochi per un incidente. Dietro ai vincitori si sono piazzati Corrado Pinzano e Marco Zegna (Volkswagen Polo) e Andrea Canepa con Elwis Chentre (Skoda Fabia R5).