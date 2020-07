VCO-18-07-2020-- Dopo il lock-down, la ripresa

degli Stati generali della Montagna con la tappa di Roccaraso il 24 e 25 luglio è importante per due motivi, come spiegano da Uncem: "Il primo è che occorre guardare ai territori, alpini e appenninici, quali luoghi propulsivi dello sviluppo economico e sociale del Paese, territori che hanno dato risposte differenziate alla crisi pandemica, migliori, che rispondono già alla crisi climatica e alle sfide economiche che si aprono. È merito dei Sindaci e delle Amministrazioni, con il terzo settore e le imprese dei territori. Sono loro emblema e forza del tessuto che resiste. Ringraziamo dunque il primo cittadino di Roccaraso Francesco Di Donato per il lavoro che sta facendo per ospitare gli Stati generali promossi dal Ministero degli Affari regionali e dalla Presidenza del Consiglio, alla presenza di diversi Ministri, Parlamentari, Amministratori locali, Scienziati. Il secondo dato importante dell'incontro della prossima settimana, che verrà trasmesso anche in live streaming, è relativo alla necessità di dialogo, confronto, ma anche di azione e concretezza. I territori e le loro comunità hanno urgenza di provvedimenti su fiscalità differenziata, incentivi al lavoro, riorganizzazione dei servizi, di un nuovo Piano Marshall sulla base della Piattaforma Montagna Uncem, come già avevamo delineato il 31 gennaio agli Stati generali al Ministero, con il Ministro Boccia che ha ripreso efficacemente il lavoro avviato dall'ex Ministro Stefani. C'è un percorso in essere che ci ha visti, prima del lock-down, delineare strategie. Concrete, forti di leggi vigenti come quella sui piccoli Comuni e sulle foreste. Non ci siamo certo fatti trovare impreparati negli ultimi mesi. Le soluzioni nelle 'buone pratiche' dei territori ora hanno necessità di 'politiche', nel quadro della green economy, di un nuovo percorso di territori coesi con i Comuni che sempre di più lavorano insieme. Uncem sta in questo asse, inclusivo e capace di generare dialogo, comunità. Ne abbiamo molto bisogno e lo ripeteremo a Roccaraso".

Così Marco Bussone e Antonio Innaurato, Presidente Uncem nazionale e Presidente Uncem Abruzzo, a una settimana dagli Stati generali della Montagna che verranno ospitati a Roccaraso