DOMODOSSOLA - 18-07-2020-- Alla presenza della coordinatrice

regionale Maria Rosa Porta, di quella provinciale Paola Battaglia e del capogruppo in consiglio a Domodossola Marina Oliva, Forza Italia ha presentato il progetto "Azzurro donna". Presenti anche l’onorevole Mirella Cristina e i coordinatore provinciale di F.I. Massimo Manzini. “Questo movimento è sempre esistito intorno al nostro partito dal 1994, ora il presidente Berlusconi - ha detto la portavoce regionale - ha deciso di ripartire dalle donne in politica, nel mondo del lavoro, nel sociale dove solo le donne sanno mettersi in gioco. Si tratta di una sfida che accettiamo volentieri”. Ecco la videointervista a Maria Rosa Porta: