DOMODOSSOLA- 24-07-2020-- Il sindaco di Domodossola

Lucio Pizzi ha inviato una lettera al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in merito alla prevista chiusura del Distaccamento di Polizia Stradale di Domodossola: "Sono nuovamente a scrivere in merito alla prospettata chiusura del Distaccamento - spiega Pizzi- mi permetto di appellarmi ancora a Lei, per quanto si tratti di tema che non rientra nelle Sue competenze, nella speranza che un ulteriore intervento da parte Sua possa contribuire a scongiurare un'ipotesi priva di ogni fondamento organizzativa ed economico.

Le motivazioni da me espresse, per l'ennesima volta, nella lettera inviata all'attenzione del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in data 18 maggio 2020 appaiono confermate persino dalla direttive emanate verso la fine di giugno, proprio dal Ministero stesso, in relazione all'attività della Polizia Stradale durante la stagione estiva. Nelle direttive del Ministero dell'Interno é evidenziato come debba essere profuso il massimo sforzo nei controlli, invitando ad un rafforzamento della vigilanza. Nell'intensificazione della vigilanza, si legge, si dovrà tenere conto del prioritario impegno della Polizia Stradale sulla viabilità non solo autostradale ma anche extraurbana principale, operando ogni possibile intervento di riequilibrio dell'attività di prevenzione sul territorio provinciale da parte delle altre Forze dell'Ordine. Appare chiaro, quindi, come il controllo del territorio debba essere il più capillare possibile, tosi come il fatto che le forze in campo non siano mai sufficienti.

Il Distaccamento Polizia Stradale di Domodossola, che è anche a servizio delle vicine Valli, risulta di conseguenza strategico per ìl monitoraggio delle strade statali e necessità perciò, finalmente, di un potenziamento in termini di risorse umane che consenta una piena operatività di pattugliamento e non certo dì una chiusura che penalizzerebbe fortemente il nostro territorio, portando ad un fisiologico disimpegno sulla nostra Città e sulle Valli. Per questo, come dicevo all'inizio, mi appello nuovamente a Lei nella speranza che possa aiutarci a tutelare la sicurezza del nostro territorio, rimarcando le nostre istanze con il Ministro competente".