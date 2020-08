PIEMONTE-06-08-2020-- Dopo che il Governatore

del Piemonte ha firmato la legge sulla specificità montana del Vco e sugli interventi a favore dei territori montani e delle altre province, approvata la scorsa settimana in consiglio regionale, è arrivato a breve giro il commento del Presidente del Gruppo Lega Salvini Alberto Preioni che, in una nota, esprime nuovamente “soddisfazione per il traguardo raggiunto”, ringraziando il governatore “per l’impegno profuso e la promessa mantenuta” e ricordando le linee guida di un provvedimento già definito storico. Al Verbano Cusio Ossola arriveranno ogni anno (e per sempre) fino a 14 milioni di euro dai canoni idrici e dalle grandi derivazioni, “soldi che serviranno all’Ente per ripianare la situazione debitoria causata dai tagli statali e per realizzare nuovi e importanti progetti”. In ottica federalista, poi, alla Provincia saranno anche attribuite nuove funzioni “in grado di migliorare il tenore di vita complessivo dei suoi abitanti”. La Lega Salvini Piemonte sottolinea così “l’estrema attenzione posta nei confronti dei territori” e conferma dal suo canto “la volontà di proseguire nell’azione di governo tesa a dare nuovo impulso al Piemonte e a tutte le sue realtà”. Gli aspetti salienti della legge saranno illustrati agli amministratori del territorio del Vco nel corso di un incontro pubblico in programma a metà settembre.