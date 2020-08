PIEMONTE- 28-08-2020-- “Dal 1º settembre i piemontesi non pagheranno più il superticket sanitario , ma secondo la comunicazione fatta dall’assessorato alla sanità’ sembra che questa decisione sia conseguenza di una scelta della Regione. E’ una bugia di chi continua nello sport preferito dal cuculo, quello di appropriarsi delle cose fatte da altri ”. Lo dichiara il deputato democratico piemontese Enrico Borghi, della presidenza Pd a Montecitorio, “Dal 1 settembre infatti, entra in vigore la decisione contenuta nella legge di bilancio 2020 approvata a suo tempo -dicembre 2019-in Parlamento. Il merito di questa scelta quindi è del Governo, che ha recepito una istanza avanzata anche dal Pd, e oggettivamente va dato atto al ministro della Salute Roberto Speranza, di aver positivamente operato per arrivare a eliminare una ingiustizia. La decisione in termini sia politici che formali è stata pertanto nostra, e alla Regione Piemonte -come a tutte le altre- non resta che recepire formalmente questa decisione del Governo, che coprirà i minori incassi. Ripristiniamo la verità storica, e sarebbe anche ora che la si finisse con la propaganda propalata dalle sedi istituzionali” conclude il parlamentare democratico.