PIEMONTE- 01-09-2020-- Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, Unione Comuni ed Enti montani interviene sulla questione scuolabus per il trasporto al tempo del Covid degli alunni. “

“C'è perplessità tra i Sindaci dei Comuni montani rispetto all'organizzazione degli scuolabus, definita ieri sera in Conferenza unificata. La soglia dei 15 minuti di viaggio per poter avere i mezzi a pieno carico e non all'80%, non rassicura le Amministrazioni che organizzano il servizio. In attesa di poter avere certezza delle risorse economiche aggiuntive che verranno stanziate dallo Stato, forse 200 milioni di euro, occorre almeno un chiarimento rispetto ai '15 minuti' che nelle aree montane diventano di più o meno in base alle condizioni meteo e del percorso. Nei mesi invernali i viaggi si allungano. Di certo moltissimi piccoli Comuni non hanno la possibilità di moltiplicare le corse. Neppure di raddoppiarle. E ricordo che molti Comuni non fanno pagare lo scuolabus alle famiglie. Si tratta di un servizio che contribuisce a conservare l'equilibrio demografico. Come la scuola naturalmente"