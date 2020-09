VCO- 03-09-2020-- Cambio di Dirigente all’Ufficio

scolastico Territoriale del Vco, l’ex Provveditorato agli Studi che da un anno e mezzo a questa parte e fino al 31 agosto è stato guidato dalla dott.ssa Maria Cecilia Micheletti di Torino, succeduta al dott. Franco Francavilla.

La dott.ssa Micheletti, che come Dirigente tecnico dell’Usr Piemonte ha operato prevalentemente dal capoluogo regionale, è sempre stata apprezzata per la sua vicinanza al territorio e alle scuole, in particolare nell’emergenza pandemica dovuta al Covid19, tenendo un costante e diretto contatto con le istituzioni scolastiche locali ed i Dirigenti delle stesse.

A succedere nella reggenza dell’Ust del Verbano Cusio Ossola è la dott.ssa Giuseppina Motisi, nominata Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella nello scorso luglio quale vincitrice di concorso, tornando così in veste dirigenziale nella sua città dove fino ad allora era funzionaria negli ambiti organico e legale-contenzioso del Provveditorato stesso.

La dott.ssa Motisi conosce già il Verbano Cusio Ossola e la sua realtà scolastica, poiché in passato vi ha operato tenendo tra l’altro corsi di aggiornamento a livello provinciale, nel periodo in cui era Provveditore l’indimenticato Marco Zanotti, anche lui biellese e ricordato per essere sempre stato vicino pure alle realtà periferiche provinciali del Vco, purtroppo prematuramente scomparso.