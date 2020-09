VERBANIA – 15-09-2020 -- La presidente

del GSH Sempione 82, Elisabetta Saccà, eletta nel Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. L'elezione per il rinnovo delle cariche si è tenuta domenica 13 settembre, in contemporanea con i campionati italiani, da cui il GSH è rientrato dopo aver fatto incetta di medaglie (leggi qui).

Elisabetta Saccà ha ottenuto ben 28 preferenze, risultando quindi il consigliere più votato con il 35,44%. Durante il discorso di presentazione, Saccà ha dichiarato: “Nella lettera di presentazione che ho inviato a tutti voi prima di questa giornata, ci sono delle parole chiave che saranno i concetti che terrò sempre presenti nel mio percorso federale: condivisione, confronto, sviluppo delle attività territoriali e opportunità sportive. Credo si debba lavorare ancor di più all’inclusione ed educazione alla disciplina sportiva fin da bambini”.

Infine ha rivolto un invito valido a sostegno di tutte le associazioni che coinvolgono ragazzi con handicap: “Dobbiamo stimolare il coinvolgimento di nuovi volontari, sia giovani che più esperti, all’interno delle società sportive che fanno parte di Fispes. Non bisogna per forza avere una disabilità per far parte del nostro mondo”.