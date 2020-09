VCO- 20-09-2020-- Si vota fino alle 23

di stasera e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, e per cinque comuni del Vco anche per eleggere il sindaco: a Baveno, Belgirate, Borgomezzavalle, Crevoladossola e Stresa. Gli elettori potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

In totale sono 46.641.856 milioni i cittadini italiani chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Si tengono anche elezioni regionali in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia per 18.590.081 elettori. Le elezioni comunali sono in oltre mille Comuni.

Ad urne chiuse lo spoglio inizierà dalle schede del referendum, a partire dalle 15 domani, poi lo spoglio delle elezioni regionali e dalle 9 di martedì lo spoglio delle schede delle Comunali.

I primi exit poll e le prime proiezioni arriveranno un minuto dopo la chiusura ufficiale delle urne. Per votare, oltre a un documento e alla tessera elettorale (chi l’ha smarrita deve rivolgersi agli uffici elettorali della propria città), sarà obbligatorio portare e indossare la mascherina.

Ai seggi bisogna rispettare le misure di sicurezza, non si potrà andare al seggio con febbre oltre 37,5 o sintomi da Covid; bisogna igienizzare le mani prima di entrare, prima di ricevere la scheda e la matita e dopo il voto, stare a un metro di distanza da tutti ( a due metri per togliere la mascherina per l’identificazione).

L’accesso al seggio sarà contingentato.