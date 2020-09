DOMODOSSOLA-20-09-2020-- Dopo gli ottimi riscontri

ottenuti a Verbania e Omegna, arriva anche a Domodossola l’appuntamento benefico “Cannolo Solidale”, proposto da Domus Sicula, l’associazione dei Siciliani del VCO.

Domenica 27 settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:30 sotto i portici del Teatro Galletti nella splendida Piazza Mercato lo “Zio Ciccio” insieme ai volontari dell’Asssociazione preparerà sul momento i cannoli siciliani con la croccante scorza e la tipica ricotta di pecora originali prodotti in Sicilia- spiega in un comunicato il presidente Enzo Iapichino- i cannoli saranno proposti secondo tradizione ai gusti di pistacchio, cioccolato, scorza d’arancia, ciliegina candita. Potranno essere consumati sul posto oppure portati a casa ed è attiva fin da ora la possibilità di prenotarli anticipatamente per l’asporto telefonando o inviando un messaggio al numero 340 9849685 (Angelo).

Il ricavato verrà esclusivamente devoluto in beneficenza e, come già accaduto per le precedenti edizioni di Omegna e Verbania, destinato a famiglie domesi in difficoltà economica. Tale sostegno sarà erogato attraverso la distribuzione di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità presso un piccolo negozio di prossimità a gestione familiare di Domodossola, così da supportare simbolicamente anche la piccola economia locale.

In caso di condizioni climatiche avverse l’evento verrà rinviato al 4 ottobre.