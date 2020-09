VCO – 23-09-2020 -- Qual è stato l’effetto più negativo della pandemia? Quali sono i fattori che incidono maggiormente sulla situazione finanziaria dell'impresa? Come è stata sostenuta la liquidità? Queste sono state alcune delle domande poste alle imprese manifatturiere del VCO che hanno partecipato all’indagine fatta durante la rilevazione congiunturale relativa al secondo trimestre 2020, realizzata dalla Camera di Commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte, che ha interessato un campione di oltre 140 imprese manifatturiere provinciali, per la maggior parte facenti parte della classe dimensionale 0-9 addetti.

Secondo il 41% delle imprese intervistate il peggior effetto della pandemia va ricercato nelle criticità legate alla cancellazione degli ordini e ai problemi con i clienti. Per il 30% invece le chiusure e le limitazioni delle attività hanno creato notevoli problematiche alla propria impresa. Per il 15% i maggiori problemi sono legati alla liquidità. I dati sono in linea con quanto registrato nelle altre province piemontesi. Da notare come a livello medio regionale la “cancellazione” degli ordini sia la maggiore criticità riscontrata dalle imprese, indipendentemente dalla dimensione e dal numero di addetti.

Tra i benefici utilizzati per sostenere la liquidita il 39% delle imprese manifatturiere del Verbano Cusio Ossola dichiara “contributi pubblici a fondo perduto”, quasi il 37% credito bancario garantito da altri. Tra i benefici utilizzati dalle imprese troviamo le moratorie (24%) e anche il credito d’imposta (16,7%). Seppur con percentuali leggermente diverse, la tendenza è uguale a quella media piemontese.

Rilevanti i costi che le imprese hanno dovuto affrontare in questo periodo. Tra i fattori che maggiormente incidono sulla situazione finanziaria dell’impresa vi è, per oltre la metà delle imprese intervistate, la difficoltà nel sostenere le spese correnti (51,6%), ritardi nei pagamenti da privati (48,8%), costi nei protocolli della sicurezza (44%).