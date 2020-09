VCO – 24-09-2020 – La segretaria provinciale Pd

Alice De Ambrogi e l'onorevole Enrico Borghi intervengono sulla proposta di legge regionale sul “grande idroelettrico”, licenziata dalla Quinta commissione del consiglio regionale (leggi qui) e quindi pronta per essere discussa in aula.

De Ambrogi e Borghi parlano di “norma pasticciata, confusa e contraddittoria, che traduce sul piano giuridico il "decreto semplificazioni" varato dal governo gialloverde con un continuo e sommario rimando a successivi atti amministrativi che dovranno disciplinare in dettaglio quello che in realtà dovrebbe fare la norma. Di fatto, il Consiglio Regionale si spoglia di ogni competenza, riprendendo i contenuti di una errata disciplina nazionale e rimandando tutto a successivi regolamenti o atti di giunta, non legiferando nell'esercizio di una competenza sulla quale ha preteso di voler avere una esclusività”.

“Nel merito, poi, la tanto declamata "attenzione al territorio" scompare letteralmente – continuano i due esponenti democratici – Il disegno per la gestione dell'idroelettrico proposta in questo disegno di legge è semplice: la Regione Piemonte costituisce società miste pubblico-private (con quali privati? mistero), e poi si auto attribuisce la gestione delle concessioni. Mantenendosi ovviamente in bilancio i canoni concessori, ed escludendo del tutto gli enti locali, i comuni, i territori dal processo. Altro che mercato, innovazione e ritorno ai territori. I leghisti hanno passato l'estate ad attaccare il Pd, accusandolo di essere connivente con i concessionari, ed ora mettono sul campo un testo che da un lato apre a una confusione gestionale e dall'altro spalanca ai privati (anche stranieri, con buona pace del sovranismo) la possibilità di impossessarsi del business dell'idroelettrico emarginando del tutto i territori. La nostra idea è diversa. Noi siamo per una corretta sussidiarietà nel settore, con lo Stato che assicura la garanzia di tenuta del sistema, le Regioni che pianificano, legiferano e svolgono le gare (e se vogliono, come nel caso del VCO in forza della sua specialità, attribuendo specifiche funzioni alla Provincia) e non gestiscono, e i Comuni che partecipano direttamente ai benefici del rinnovo concessorio sia attraverso il sistema dei canoni sia con la partecipazione alle gare con proprie municipalizzate”.