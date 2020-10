FORMAZZA- 01-10-2020-- Anas comunica

che sulla strada statale 659 “Delle Valli Antigorio e Formazza” è stato necessario chiudere al traffico, in via precauzionale, il tratto compreso tra il km 36,400 e il km 40,000, tra le località di Canza e Cascate Toce, in territorio comunale di Formazza: "Il provvedimento- si spiega- è stato preso in seguito al bollettino emesso da Arpa Piemonte che riporta un livello di allerta “Arancione” relativo all’area interessata".