PIEMONTE- 03-10-2020-- È molto complessa e in alcune aree drammatica la situazione di queste ore nel Piemonte colpito dal maltempo. Cuneese, Novarese, Biellese, Verbano Cusio Ossola, Alessandrino e pezzi di Astigiano, oltre che Eporediese sono alle prese con la conta dei danni della notte. E così molte aree della Liguria, tra allagamenti, dissesti, frane, strade e ponti crollati. Il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone e il Presidente della Delegazione regionale Lido Riba sono vicini ai Sindaci, alle comunità, all'intero Sistema di Protezione Civile. Grazie. Siamo certi che i territori sapranno rialzarsi e che Regione e Stato, a seguito delle dichiarazioni di calamità, non faranno mancare le risorse per l'emergenza.

Uncem esprime inoltre il cordoglio per la morte del Vigile del Fuoco volontario di Arnad, a causa del maltempo. Abbiamo diversi Comuni isolati e Uncem chiede ad Enel, ai gestori del ciclo idrico, delle reti del gas e della telefonia di intervenire in tempi rapidissimi. Ringraziamo gli uomini delle utility e delle imprese che stanno lavorando in queste ore sui territori. Grazie ad Arpa e alla Sala operativa della Regione per l'importante lavoro di rete e informazione, coordinamento. "L'emergenza e il maltempo hanno colpito anche il versante francese ai confini con il Cuneese - precisano Bussone e Riba - A Tenda e Limone i danni sono ingenti. Le Alpi sono un sistema complesso che anche in queste situazioni non ha confini. Vicini e solidali con i Sindaci e le comunità francesi. Grazie a tutti gli Amministratori che stanno lavorando con volontari e forze dell'ordine, senza sosta, da moltissime ore. Uncem è a disposizione per qualsiasi necessità”.