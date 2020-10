DOMODOSSOLA - 04-10-2020--Perde il controllo della

sua autovettura, una Golf Volkswagen, e finisce contro un palo. L’incidente, rilevato da una pattuglia della Guardia di Finanza, è accaduto questa mattina intorno alle ore sette all’incrocio fra via Sempione e via Vittorio Veneto. A bordo dell’auto un giovane che, forse a causa dell’effetto aquaplaning, ha perso il controllo del mezzo. L’auto veniva da via Vittorio Veneto e nell’immissione sulla via Sempione è finita contro un palo vicino alle vetrine di alcune negozi. Per fortuna illeso il giovane, mentre sono ingenti i danni al mezzo.