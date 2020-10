OSSOLA-06-10-2020--Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni richiede l’urgente intervento dell’Anas per un radicale taglio della vegetazione che costeggia la superstrada dell’Ossola.

“Ancora in queste ore – sottolinea il presidente Preioni – un’arteria tanto vitale per il nostro territorio è chiusa al traffico per permettere la rimozione delle centinaia di piante che si sono abbattute sulla carreggiata in seguito ai nubifragi dei giorni scorsi. E non è certo una novità che ogni qualvolta un temporale si abbatta sull’Ossola la superstrada venga interrotta dalla caduta di tronchi e rami, a volte anche per 48 ore. L’Anas deve intervenire al più presto per risolvere un problema tanto annoso che le piogge di questi giorni hanno soltanto riacuito con enormi disagi per tutta la Valle, che di fatto si è ritrovata isolata a causa di questa inaccettabile incuria”.