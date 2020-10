DOMODOSSOLA – 07-10-2020 -- In arrivo nuovi corsi di lingue straniere

al Collegio Mellerio Rosmini che partiranno da lunedì 19 ottobre. Le lezioni sono rivolte sia ai bambini che agli adulti e si svolgeranno presso ex collegio maschile di via Rosmini 24. Il progetto, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Domodossola, è basato sulla presenza di docenti madrelingua con l'obiettivo di facilitare l'apprendimento della lingua straniera in modo naturale. I primi corsi a partire saranno quello di tedesco per adulti, l’inglese per adulti e bambini (delle scuole elementari e medie). In particolare per i corsi di inglese ci sarà la possibilità di orientare la preparazione all'ottenimento delle certificazioni (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, First Certificate), sia per bambini sia per gli adulti che ne abbiano la necessità per motivi di lavoro. Il progetto orientato sui bambini ha l'obiettivo di farli avvicinare alla lingua inglese in modo divertente e guidarli nell'apprendimento attraverso il modello anglosassone di insegnamento dell'inglese agli stranieri, modello che da diverso tempo viene proposto nel mondo dalle principali scuole di lingua inglese. Il corso per bambini sarà presentato dalla docente Gigliola Borgnis durante la riunione aperta ai genitori che si terrà domani (giovedì 8 ottobre), al Collegio Mellerio Rosmini (ex maschile).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 13 ottobre.