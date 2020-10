DOMODOSSOLA-16-10-2020-- E' stata a lungo applaudita

la prima visione domese del film “L'apprendistato” del giovane regista romano Davide Maldi svoltasi ieri sera al cinema Corso. La presentazione del progetto è avvenuta in apertura di serata con gli assessori Angelo Tandurella e Daniele Folino, il presidente dell'Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini Luca Colini ed il regista del film Davide Maldi.

La sala era piena per quanto le norme del distanziamento Covid consentivano, molti applausi e un finale con un bel dibattito e tante domande. Il Film è stato acclamato al festival di Locarno e premiato al Torino film festival e al Molise film festival, ed è stato girato all'Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola: "L’apprendistato- così il regista- inteso come secondo capitolo di una trilogia sull’adolescenza, è un film incentrato sull’osservazione dei cambiamenti che un ragazzo vive nel momento di confronto con le prime forme di disciplina, nel periodo in cui affina gesti, tecniche e soprattutto il carattere all’interno di un percorso di formazione professionale.

È il racconto di quel delicato momento di presa di coscienza nella vita di ogni adolescente, durante il quale alcuni tratti fisici e caratteriali, anche solo appena accennati, prendono forma e vengono plasmati nel passaggio graduale alla vita adulta".