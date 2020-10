Siamo conviti delle Sua capacità decisionali, ma la informiamo che non è possibile avere una pletora di personale infermieristico presso il Dipartimento di Materno infantile di Verbania e strutturare un modestissimo organico infermieristico a Domodossola, pur essendo due Punti nascita ufficiali della Regione Piemonte.

Le ricordiamo che Domodossola è sede di DEA di primo livello e non riusciamo a capire perché non vi sia l’assistenza pediatrica intesa come degenza.

Pochi giorni fa le strade delle nostre valli erano inagibili a seguito dell’alluvione, fra poco saranno inagibili per via della neve.

Perché i nostri diritti non sono rispettati?

Se la Regione Piemonte ha previsto un DEA, una RIA, una cardiologia con emodinamica, una neurologia con lo stroke-unit a Domodossola per far fronte all’emergenza perché non può prevedere un’assistenza osterico-pediatrica normale come in tutte le parti d’Italia in ospedali sedi di DEA?

Concludendo, fortunatamente il Punto Nascita è funzionante sebbene vadano rivisti i protocolli.

Tutto ciò grazie alla caparbietà del Sindaco di Domodossola ed al Capogruppo Regionale della Lega Nord e ringraziamo anche il Dott. Angelo Penna di aver mantenuto la promessa data.

Grazie a loro la Regione Piemonte ha riattivato un reparto fondamentale per il DEA e per l’Ossola tutta.

Ora tocca ai bambini!

Dottoressa Serpieri, riapra il reparto di pediatria a Domodossola al più presto e saremo sempre al Suo fianco per difendere le nostre ragioni e sostenerla nel suo lavoro in ogni dove".