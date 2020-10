VCO- 24-10-2020-- I tamponi a pagamento

rivolti a soggetti sani si effettuano presso l’Ospedale Castelli previa prenotazione. come spiega l'Asl Vco, che aggiunge:

"Da lunedì 26 ottobre dovrà essere prenotata l’effettuazione di tamponi Covid-19 a pagamento con prenotazione al numero 800.000.500, presso le Case della Salute o presso gli sportelli CUP presenti all’interno degli Ospedali di Domodossola, Verbania e Omegna.

L’ambulatorio situato al primo piano dell’Ospedale Castelli di Verbania presso la SOS Dipartimentale Malattie Infettive, con accesso esterno dedicato, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00. Si ricorda che il costo del tampone, come stabilito dalla Regione Piemonte, è di 51,00 Euro da saldare presso gli sportelli del Banco BPM, tramite PAGOPA oppure online, indicando nella causale il numero della fattura.

L’effettuazione del tampone A SOGGETTI SANI è possibile per i seguenti motivi:

Tamponi per motivi espatrio: alcuni Stati Esteri applicano forme di restrizione verso cittadini domiciliati e residenti in Italia, previsto tra gli obblighi la presentazione di referto che attesti la negatività al test per la ricerca di COVID-19 effettuato entro un breve arco orario prima della partenza.E’ necessaria la consegna presso lo sportello di copia del titolo di viaggio.

Tamponi previa richiesta medica: è ammesso che il paziente possa effettuare tampone a pagamento per la ricerca di COVID-19 previa richiesta motivata di un medico, per motivazioni non correlate allo stato di salute del paziente, da consegnare presso lo sportello.

Tamponi per accesso a prestazioni mediche o attività lavorative: è ammesso che il paziente possa effettuare tampone a pagamento per la ricerca di COVID-19 previa richiesta motivata di un medico o del proprio datore di lavoro, per motivazioni non correlate allo stato di salute del paziente, da consegnare presso lo sportello.

Tamponi per accedere a prestazioni e/o servizi: è ammesso che il paziente possa effettuare tampone a pagamento per la ricerca di COVID-19 per accedere a prestazioni e/o servizi per attività che in assenza del referto di negatività sarebbero precluse. E’ necessaria la consegna presso lo sportello di dichiarazione del soggetto richiedente che attesti la necessità e le relative motivazioni.

Ritiro referto

Il ritiro del referto avviene presso la segreteria del Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Verbania, previa esibizione della ricevuta di pagamento. E’ possibile richiedere, al momento dell’esecuzione del tampone, di poter ritirare l’esito presso le sedi di Domodossola e di Omegna. Per la realizzazione del referto si stima una attesa di 1 giorno lavorativo, decorrente dal giorno in cui il campione viene effettuato. Tali termini, tuttavia, possono variare per necessità legate a ripetizione dell’esame, risultati non ottimali, approfondimenti diagnostici o dubbi interpretativi.