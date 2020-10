DOMODOSSOLA-29-10-2020--"Digital Art Gallery " è il

nuovo progetto dell'associazione culturale Wide Art Vco. A fronte delle attuali restrizioni relative anche agli eventi espositivi, Wide Art Vco, non potendo al momento creare eventi artistici come inaugurazioni di mostre, reading o performance, propone oggi una nuova forma espositiva, nel rispetto delle regolamentazioni legiferate dalla Regione e dallo Stato. " Continueremo ad esporre in maniera regolamentata seguendo i limiti di capienza del Caffè Rosmini che ci ospita. Assieme alle mostre che proporremo in maniera passiva, ovvero attraverso situazioni più "tranquille" come sedersi al tavolo del Caffè Rosmini, guardare i quadri esposti, consumare un caffè o commentare le opere stesse, abbiamo deciso di munire la location di una serie di monitor che saranno messi a disposizione degli artisti che attualmente non hanno spazi a causa del Covid per poter esporre le loro opere. Di conseguenza invitiamo gli artisti che attualmente sono senza spazi, a contattarci, l'ospitalità è gratuita, l'unico ritorno che chiediamo è quello di poter aumentare la fornitura culturale e artistica della galleria" spiega Matteo Giomi, vice presidente e fondatore di Wide Art Vco.

Circa una ventina di artisti provenienti da tutto il Piemonte, Ossola compresa, dalla Toscana e dalla Liguria hanno finora aderito al progetto e Wide Art Vco sta elaborando filmati e slide per proporre le loro opere. Nel Caffè Rosmini sono stati installati quattro monitor interni da quaranta pollici più uno rivolto verso la vetrina da cinquanta pollici e anche un video proiettore.

Rispettare le regole e proporre arte è lo scopo che si pone Wide Art Vco attraverso nuovi spazi digitali visivi. Questa tipologia di nuova forma espositiva permarrà anche quando le restrizioni saranno terminate, assicura Matteo Giomi . Un modo nuovo e diverso per offrire arte e bellezza in tempi difficili.

Elisa Pozzoli