ROMA - 04-11-2020 - Il senatore Enrico Montani,

il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni e l'europarlamentare Alessandro Panza, rispondono agli amministratori locali di area Pd che recentemente hanno firmato un comunicato sul tema sanità, scrivendo ai presidenti della Provincia e della Conferenza dei sindaci e all’assessore regionale, Luigi Icardi.

“Agli amministratori, quasi tutti di area Pd, che in queste ore hanno siglato la nota sulla sanità del Vco diffusa da alcune testate locali chiedendo che siano i sindaci a decidere le sorti del nuovo ospedale, ricordiamo innanzitutto l’immobilismo sul tema che ha caratterizzato i 5 anni di gestione dell’ente regionale da parte di Chiamparino e Reschigna. Cinque anni persi e soldi sprecati. Il nuovo governo piemontese eletto nell’estate 2019, con la Lega Salvini al timone come partito di maggioranza relativa, ha riportato in primo piano l’argomento del riordino degli ospedali territoriali, ascoltando le istanze dei cittadini e compiendo nel volgere di una manciata di mesi, passi in avanti concreti e importanti. Con buona pace del Pd. Nelle scorse settimane, lo ricordiamo, l’assessore competente Luigi Icardi ha trasmesso una lettera a Ires, l’organismo della Regione deputato ad analizzare l’impatto dell’edilizia sanitaria in relazione ai bisogni della popolazione, contenente le linee guida del piano del Vco. Un piano che comprende non soltanto la riorganizzazione gli ospedali, ma anche il 118, le Case della salute e tutto il resto afferente a una sanità che tutti noi vogliamo in grado di rispondere alle aspettative di chi è bisognoso di cure in loco. Alla bozza all’Ires, per chi ha la memoria corta o fa finta di non sapere, sono poi seguiti i primi incontri preliminari da parte di Alberto Preioni, il presidente Lega Salvini Piemonte che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione. L’iter che stiamo seguendo è questo. Piaccia o no ai nostri avversari politici, queste sono “le sedi competenti” cui fanno cenno, dove affrontare la questione e individuare le soluzioni più idonee. Perciò sostenere che non è stato fatto nulla, come fanno gli amministratori di area Pd, è falso e tendenzioso, accendendo oltretutto un’inutile polemica in concomitanza con il riaggravarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Non ne sentiamo il bisogno, grazie. I cittadini del Vco, lo ripetiamo senza timore di smentita, hanno bisogno di gente che lavora in silenzio e che non perde tempo a cercare visibilità sui media. La Lega Salvini sta facendo ciò e si è rimboccata le maniche per dare risposte. E le risposte arriveranno, statene certi: nell’interesse del territorio, però, non di una parte politica che, peraltro, è stata bocciata dagli elettori e dai fatti. Perché chi aveva compiuto scelte platealmente sbagliate -fortunatamente poi cadute nel vuoto perché irrealizzabili- quello era proprio il Pd: non è forse il partito, coi suoi amministratori che oggi si lamentano, che avrebbe voluto far sorgere il nuovo ospedale, con costi altissimi, sul cucuzzolo di Ornavasso?”.